Juhuslik tööots viis Nortali teele, mis lõppes Eesti parima firma tiitli võiduga

Nortali üks asutaja Priit Alamäe. Ettevõte sai alguses 20 aastat tagasi ja kandis kümnendi nime Webmedia. "Miski pole meil läinud sujuvalt," räägib Priit Alamäe saates "Ideest kasumini". Foto: Liis Treimann

Värskes Äripäeva raadio saates "Ideest kasumini" on külas aasta ettevõtte ja aasta eksportööri tiitli pälvinud juhtiva IT-ettevõtte Nortal üks asutajatest Priit Alamäe.

Räägime saates, kuidas see ettevõte 20 aastat tagasi sündis, nendest murdepunktidest, mis määrasid Nortali tänase saatuse, millised tehtud vead on tänase edu toonud, kuidas luua ja kasvatada firmat, kuhu soovitakse tööle tulla, miks peab eksporditurge vallutades vastu hambaid saama ja Nortali tulevikust, ka börsiplaanist.