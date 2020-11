Sajad miljonid lähevad Ida-Virumaale töökohtade loomiseks

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul võiks Ida-Virumaale mõeldud raha minna tööstuse moderniseerimisele. Foto: Andras Kralla

Kolmapäevases hommikuprogrammis rääkisime Ida-Virumaa õiglase ülemineku edenemisest.

Euroopa Liit annab põlevkivienergeetikast väljumise tuimestuseks Eestile 340 miljonit eurot. Nüüd on küsimus, kuhu see kulutada. Omavalitsused on oma ideid juba esitanud ja neis leidub kõike.