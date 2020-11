Terviseidu hea aasta: enam kui 1000% kasvu ja 60 investorist kosilast

Idufirma Viveo Health asutaja ja juht Raul Källo. Foto: Erakogu

Telemeditsiin teeb pandeemiaoludes võidukäiku - kui 2019. aastal oli maailma kõigist arstivisiitidest 11% tehtud juhtimiskonsultatsioonifirma McKinsey andmetel virtuaalselt ehk telemeditsiini võimalusi kasutades, siis pandeemia lennutas kevadel inimeste soovi virtuaallahendusi kasutada 76%-ni. Sellest on aasta jooksul kõvasti võitnud ka idufirma Viveo Health.

Saate „Ükssarvikute kasvulava“ fookuses on seekord tervisetehnoloogia. Saates räägib idufirma Viveo Health asutaja ja juht Raul Källo, milline oli kevad ja suvi ning milliseks on kujunemas sügistalvine periood koroona-aastal kaugmeditsiini teenust pakkuva ettevõtte jaoks ning kas pandeemia oludes on põhjust ka millegi üle rõõmustada.