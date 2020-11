Tervishoiuekspert: haiguslugu vajab suurt digihüpet

Foto: Eiko Kink

Eesti tervishoius on palju arenguruumi terviseandmete kõige peamises valdkonnas ehk haigusloos, ütles Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige Terje Peetso.

Peetso rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et Eestis on juba praegu palju andmeid, mida saab hea standardiseerimise tõttu korralikult analüüsida. Samas on kõige tavalisema haigusloo andmete kogumise meetod jäänud toppama. Praegu sisaldab patsiendi haiguslugu palju vaba teksti ja kirjeldusi, mida on raske töödelda ja analüüsida. "Me kuidagi ei jõua teha seda hüpet, mida andmed võimaldaksid – liikudagi suurandmetesse," märkis Peetso. Tema sõnul võimaldaksid võrreldavad andmed hakata mõistma trende ja ravi kulgu. "See vajab süsteemi, mis on praegu puudu," lisas ta.

Samuti rääkis Peetso, kas tervishoius pole andmekaitse ja privaatsusega mitte liiale mindud.

Terje Peetsot intervjueeris Hando Sinisalu.

Intervjuud Terje Peetsoga saab kuulata siit: