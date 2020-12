Uued toetusmeetmed tõrjuvad energiavaesust

Korterelamud on Eestis väga erinevas seisus. Foto: Raul_Mee

Eesti korteriühistute võimekus majade renoveerimisel on piirkonniti äärmiselt erinev. Mida teha, et renoveerimine jõuaks ka vaesematesse kohtadesse, ja kuidas aitavad sellele kaasa uued toetusmeetmed, räägitakse värskes saates "Särtsakas tulevik".

Lisaks tuleb saates juttu, miks on tõsiasi, et esmase renoveerimiseni jõudmine võtab ühistul tavaliselt aasta kuni kaks, ning mida teha, et see toimuks kiiremini.

Saatekülalisteks on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna ekspert Tauno Hilimon, ministeeriumi ehitusosakonna elamumajanduse valdkonna juht Lauri Suu, Eesti Korteriühistute Liidu juht Andres Jaadla, Tartu abilinnapea Raimond Tamm ning Tartu Energiaagentuuri ekspert Marek Muiste.

Saadet juhib Lauri Leet.

Kuula saadet siit: