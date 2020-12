Dilemma: kas võõrtööjõud Eestisse või võõrad köögiviljad meie taldrikule

Kadarbiku Köögivili OÜ juht Veiko Pak. Foto: Andras Kralla

Tänasest "Kasvupinnase" saatest tuleb välja, et Eesti köögiviljade tootjad katavad praegu ära vaid poole Eestis tarbitavatest köögiviljadest.

Aasta esimeses pooles oli aianduse sütitavaim teema see, kas ukrainlased peaksid ikka tulema meie maasikaid korjama või mitte. Tegelikult pole see teema kuhugi kadunud – nii et arutame sedagi.

Viimase aja akuutseim teema on aga köögiviljade käibemaksu alandamine – kuidas sellega läheb ja kas tõesti aitaks see köögiviljade hinda alandada ja kohaliku kraami tarbimist suurendada?

Saates räägivad neist teemadest aiandusliidu juht Raimond Strastin ning ettevõtjaid esindab Kadarbiku Köögivilja OÜst Veiko Pak. Saatejuht on Linda Eensaar.

Kuula saadet siit:

Saadet toetab Agroekspert.