Vaktsiinide transport pole keeruline, aga saab olema logistiline õudusunenägu

90aastane Margaret Keenan oli esimene Ühendkuningriigi patsient, kes sai teisipäeval Pfizer/BioNTechi vaktsiini. Foto: AP/Scanpix

Kaua oodatud koroonaviirusevastased vaktsiinid on lõpuks laborites valmis saanud ja kohe, kui Euroopa ravimiamet annab mõnele neist kasutusloa, võib kaitsepookimine Eestis alata.

Samas on koroonavaktsiinid äärmiselt õrnad ja vajavad säilimiseks spetsiaalsed tingimusi. Millised logistilised väljakutsed on koroonavaktsiini tarnimisega seotud ning kui hästi on Eesti selleks valmis, selgitas neljapäevases hommikuprogrammis Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi vanemteadur Kati Kõrbe.