Tallinna börsi investoreid ohustavad mitmed väärtuslõksud

LHV fondijuhi Mikk Tarase sõnul leiab hulgaliselt kvaliteetseid ettevõtteid meie lähedalt Skandinaaviast. Foto: Liis Treimann

Kes meie regioonis on tegutsenud, siis on näinud ettevõtteid, kes on odavad, on pidevalt odavad ja jäävadki odavaks, räägib LHV fondijuht Mikk Taras investor Toomase tunnis. Investori suurim viga ongi tema sõnul osta halva kvaliteediga ettevõtteid.

„Pigem makske alati väikest preemiat kvaliteedi eest, kui see, et hakate halba asja ostma lootuses, et see homne päev pöörab ümber ja kasum tuleb tagasi,“ ütles Mikk Taras ning tõi näiteid Baltikumist. Pikaajaliselt on väärtuslõksudeks olnud näiteks Baltika, Nordecon, Baltic Horizon Fund ja Tallink.