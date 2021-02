Swedbank alustas hinnasõda. Miks?

Swedbank Markets finantsturgude juht Andres Suimets. Foto: Raul Mee

Swedbank langetas alates tänasest oluliselt investeerimistasusid pea poole võrra, Swedbank Marketsi finantsturgude juht Andres Suimets selgitas Äripäeva raadio hommikuprogrammis otsuse tagamaid.

Täna hommikul teatas Swedbank, et nende klientide jaoks on edaspidi Balti börsil aktsiatehingud tasuta ja kõigil teistel Swedbanki pakutavatel börsidel langeb aktsiatehingu hind 9,9 eurole. Erand on Venemaa.