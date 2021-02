Rink: hea, et LHV on liiga suureks kasvanud

Coop Panga juht Margus Rink. Foto: Liis Treimann

Coop Pank teenis jaanuaris ligi 1,1 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 89% rohkem kui samal perioodil aasta tagasi. Värskeid tulemusi kommenteeris reedeses hommikuprogrammis panga juhatuse esimees Margus Rink.

Rink ütles, et jaanuari rekordiline kasum on täiendav kinnitus, et panga kiiresti kasvavad ärimahud on jõudnud tasemele, mis võimaldavad kasvatada tulusid kuludest oluliselt kiiremini. Edasi võiks oodata paremat veelgi paremat omakapitali tootlust, nagu IPO ajal sai lubatud.