Metallitööstuse juht: investeerimishoogu me maha ei võta

Harju Elekter Teletehnika AS-i juhatuse esimees Alvar Sass. Foto: Äripäev

„Tööstusuudised eetris“ saade keskendub metallitööstusele ja digitaliseerimisele. Külas on lehtmetalli töötleva Harju Elekter Teletehnika juhatuse esimees Alvar Sass, kellega räägime nii digitaliseerimisest kui investeeringutest, aga ka koroonakriisist ja toormete hinnatõusust.

Ettevõte teatas veebruaris, et on juurutanud uue ERP-süsteemi ja liigub täielikult paberivaba tootmise poole. Saates küsime, mida see ettevõtte jaoks tähendab ja näiteks millised töölõigud paberivabaks muutuvad. Juttu on ka ettevõtte majandustulemustest, tööjõust ja järelkasvust, palkade tõstmisest ja paljust muust. Näiteks sellest, et toormete hinnad on viimasel ajal hüppeliselt tõusnud ning pakkunud palju peavalu. Saadet juhib Harro Puusild.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.

Kuula saadet siit: