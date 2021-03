Kosmosesse suunatud raha tuleb mitmekordselt tagasi

Marsi kulgur Perseverance ehk Percy. Foto: NASA/JPL-Caltech

Silmaringisaate "Globaalne pilk" seekordne osa räägib Eestist kui kosmoseriigist.

Vestleme, mis on Eesti kosmoseajaloo kõige olulisemad sündmused, mis võimalusi pakub meile Euroopa Kosmoseagentuuri kuulumine ja kas inimkond on valmis Maalt sootuks lahkuma, arvestades, et käimas on mitmed suured kosmosemissioonid.