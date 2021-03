Maksuameti juht kasutab kasiinoärist kaasa võetud nippi

Madis Jääger alustas maksu- ja tolliameti peadirektorina tööd jaanuaris. Foto: Liis Treimann

Kaheksa aastat Olympicu kasiinoketti juhtinud, praegu kolm kuud maksuameti eesotsas olnud Madis Jääger laseb käiku võtted, mida kasiinoäri juhtides kasutas.

„Mina õnnemänge ei mängi,“ lausus Jääger, aga tõdes, et see ei tähenda, et ta poleks seda kunagi teinud. Nimelt mängis Jääger õnnemängud läbi, kui üritas mõista, kuidas klient kasiinot näeb. "Ma ei ole helikopterivaatega juht."