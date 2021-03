Vesinikutehnoloogia arendaja: raudtee elektrifitseerimine on täielik absurd

Elcogeni juhi Enn Õunpuu selja taha jääv hoone lammutatakse ja selle asemele tuleb maailmaski ainulaadne kütuseelementide tehas. Foto: Andras Kralla

Energeetikafirma Elcogeni juhi Enn Õunpuu hinnangul võib vesinik energiaturul juba 15 aasta pärast domineerima hakata ning seega ei mõista ta, miks panustavad riigid endiselt nii palju raha elektritaristusse.

Õunpuu lisas, et kui Euroopa selles vallas peagi initsiatiivi ei võta, saab Hiina vesinikutehnoloogias juhtrolli. Ettevõtja kinnitas, et kütuseelemendid on kasutamiseks valmis ning edasiminek seisab vaid poliitiliste otsuste taga.