Sooman kuumenenud kinnisvaraturust: ärge minge hullusega kaasa!

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman. Foto: Raul Mee

Kinnisvaraturul tekkinud niinimetatud oksjoniefekt on muutunud üha tavalisemaks – kliendid hakkavad hindade allakauplemise asemel hoopiski kõrgemaid hindu pakkuma, sest klientide rohkuse tõttu kardetakse korteritest ilma jääda, ütles Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman.

Sooman rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et inimesed on hakanud kinnisvaraturul asjatult rabistama. Tema hinnangul on praegune müügipakkumiste vähesus ajutine nähtus, mis tõenäoliselt peagi taandub.