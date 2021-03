Ajujahi kümme parimat ideed ehk kellest saab järgmine Bolt või Click & Grow?

Ajujahi võistluse võitis eelmisel aastal idufirma Timey. Firma toode on tark indikaator, mille saab kinnitada toidupakendile või kastidele, ning see muudab värvi, kui toodet ei ole hoitud õigetes tingimustes. Foto: Johan-Paul Hion

Bolt, Click & Grow, GoWorkaBit, Bikeep – need ja paljud teised tuntud ettevõtted on Eesti suurima äriideede konkursi ja kiirendi Ajujaht vilistlased. Taas on alanud uus hooaeg, kus on jõutud 10 parema meeskonnani.

Miks pääses parimate sekka idufirma Mentornaut? Või Migrevention? Milline on RAIKU konkurentsieelis? Mis idufirmadega on üleüldse tegu?

Sellest ja paljust muust räägime Civitta Eesti innovatsiooni valdkonna juhi ja Ajujahi tiimijuhi Harri Tallinnaga ning Triniti advokaadi Peeter P. Mõtskülaga. Samuti kuuleb saates olulisi soovitusi, kuidas võiksid äriideed jääda ka ellu pärast konkurssi ning veelgi enam, väljuksid sealt võidukalt, mitte ei vajuks hiljem unustusse.

Saadet juhib Priit Pokk.

Saadet toetab advokaadibüroo Triniti.

Kuula saadet siit: