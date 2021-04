Soraineni uus juht: piinlik on tunnistada, aga advokaatidel läheb hästi

Kaupo Lepasepp. Foto: Sorainen

Vaatamata koroonakriisile läheb advokaadibüroodel Eestis väga hästi, ütles advokaadibüroo Sorainen uus juht Kaupo Lepasepp.

Värskelt Soraineni etteotsa astunud Lepasepp rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et eelmisel aastal olid paljude ettevõtete finantstulemused head, sealhulgas advokaadibüroodel. Ta märkis, et kui tänavu selguvad 2020. aasta majandustulemused, siis suure tõenäosusega on ettevõtete tulemused varasemate rekordite lähedal, kui isegi mitte paremad.