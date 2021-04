Millised ootused on äriklienditeeninduses?

Columbus Eesti e-kaubanduse juht Mikk Maiste (paremal all) ja AS-i Standard arendusjuht Vegerd Veskimägi ning saatejuht Hando Sinisalu. Foto: Äripäev

Saate "Digipööre kaubanduses ja tööstuses" külalisteks on Columbus Eesti e-kaubanduse juht Mikk Maiste ja ASi Standard arendusjuht Vegerd Veskimägi. Räägime sellest, et me oleme harjunud teadma minuti täpsusega, millal meie toit Woltiga saabub – kas samad ootused kanduvad ka ärikliendi teenindamisele?

Millise protsessi digitaliseerimist vajaks Standard kõige rohkem ja millised on peamised takistused sellel teekonnal? Kuidas võtta maha kliendi ärevust? Millised on kiired lahendused oma kliendikogemuse ja -teenindamise lahendamiseks ja mille poole peaks pikemas perspektiivis vaatama?

Saatejuht on Hando Sinisalu.

Kuula saadet siit: