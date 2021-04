Eksperdid börsibuumist: olukord on hirmus ja huvitav

Saates "Kuum tool" rääkisime investori ja finantsökonoomika doktori Tõnn Talpsepa ning majanduseksperdi ja samuti investori Kristjan Lepikuga. Foto: Raul Mee, Andres Haabu, Estel Eli

Saade "Kuum tool" on pühendatud rahale, täpsemalt selle enneolematule voolamisele erinevatesse varaklassidesse.

USAs on viimastel kuudel tulnud uut raha börsidele koguses, mis varem võttis aega aastaid, Eestiski on märgata buumi ilminguid. Kinnisvaraturul tehakse hinnarekordeid. Kulla müük on väga hea. Eesti kunstioksjonitel püstitatakse uusi hinnatippe. Sügisel annavad plahvatusjõudu juurde pensionireformist vabanev raha ning eestlaste pangakontodele viimase aasta jooksul kogunenud sajad miljonid eurod vaid ootavad pandeemia lõppedes suuremat kulutamist.