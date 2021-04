Ära lepi esimese laenupakkumisega

Finantsvõrdlusplatvormi Altero tegevjuht Taavi Mägi nendib saates, et Eesti on laenude võrdlemise kontekstis naaberriikidest maha jäänud. Foto: Erakogu

Eelmisel aastal Eestis lansseeritud ja laenuvõtjatele tasuta kasutamiseks loodud finantsvõrdlusplatvormist ja eestlaste laenukäitumisest räägib Äripäeva sisuturundussaates Altero tegevjuht Taavi Mägi.

Arvestades laenupakkujate hulka, võtab laenukontorite läbihelistamine ja nende tingimustega tutvumine meeletult aega. Ei ole mõistlik sõlmida leping esimese pakkujaga, vaid tuleb veenduda vastavalt enda vajadustele sobivaimas laenulahenduses, mis turul saadaval.

Saates kuuleme, miks on kasulik laenutingimusi võrrelda ja selleks kasutada spetsiaalset platvormi, milline on selle tööpõhimõte ja mida täpselt võrreldakse. Lisaks tuleb juttu laenude ühendamisest, mis Eestis veel laialdast kasutust ei leia, kuid mitme laenukohustuse puhul on tihtipeale kasulik samm. Saame teada, kes on laenupakkujad, kes platvormiga on liitunud, ja kuidas on lood konkurentsiga.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: