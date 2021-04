Kaspar Allik: Tallinna börsi meeletu tõus võib jätkuda

Äripäeva börsiajakirjanik Kaspar Allik. Foto: Andras Kralla

Äripäeva börsiajakirjanik Kaspar Allik rääkis, et kuigi pankade seatud hinnasiltide järgi on Tallinna börsil vaid kolme ettevõtte aktsial kasvuruumi, tõdevad ka analüütikud, et hinnatõusu jätkumiseks võib olla veel mitu põhjust.

Allik tõi välja, et Tallinna börsil on mitme ettevõtte aktsiad tõusnud aasta algusest kolmveerandi võrra. Ta lisas, et samas ei ole fundamentaalnäitajate põhjal aktsiate hinna tõus enamasti kuidagi põhjendatud. „Trigon Property Development on kerkinud 69 protsenti. Kui vaadata nende viimaste aastate aruandeid, siis äritegevust seal praktiliselt ei toimu,“ tõi Allik näiteks.