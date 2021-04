Analüütikute hinnasihid jätavad Tallinna börsile vaid langusruumi

Analüütikute hinnasihtide järgi on Tallinna börsil tõusuruumi vaid mõnel üksikul ettevõttel. Foto: Andras Kralla

Analüütikute hinnasihtide järgi on enamik Tallinna börsil olevatest aktsiatest oma õiglasest hinnast mööda lennanud, mis jätab neile pigem langusruumi. Analüütikute sõnul vaadatakse küll fundamentaalnäitajatest mööda, kuid edasist kasvu ei tasu aga kuidagi välistada.

“Teatavasti on päeva lõpuks turul alati õigus ja aktsiad on väärt täpselt nii palju, kui keegi on nõus nende eest maksma,” märkis LHV vanemanalüütik Sander Danil. Tema sõnul ei ole paljude investorite jaoks esikohal mitte firmade rahavoo genereerimise võimekus, vaid pigem soov mitte hoida sularaha ja põgeneda kardetud inflatsiooni kiirenemise eest.