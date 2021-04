Lobireeglid püüavad huvide esindamist valguse kätte tirida

Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju Foto: Liis Treimann

Kaitsepolitsei rõhutas oma viimases aastaraamatus lobireeglite paikapaneku olulisust – selleta on riigi julgeolekus pehme koht korruptsioonile. Üle 10 aasta on nüüdseks riik teinud ka ühe päris liigutuse lobeerimise reguleerimise poole.

"Poliitikute töölaua" saade keskendus seekord sellele, kuidas lobireegleid selgemalt paika saada ja miks see üldse oluline on. Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju rääkis saates, et lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele, mille valitsus kuu aja eest kinnitas, ei reguleeri lobitööd piisavalt laialt, ei kata kõiki aspekte ega sunni väga paljuks, aga on esimene samm lobitegevuse reguleerimisel.