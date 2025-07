Tagasi 29.07.25, 13:45 Sunly tahab saada kodutarbija igapäevapartneriks Sunly otsus siseneda elektri jaeturule pole lihtsalt äriline laienemine, vaid osa sihikindlast strateegiast muuta taastuvenergia inimestele kättesaadavamaks ja läbipaistvamaks. “Me ei müü rohkem elektrit, kui me ise toodame,” rõhutas Sunly jaeäri juht Rasmus Udde.

Sunly jaeäri juht Rasmus Udde räägib saates “Cleantech” ettevõtte otsusest hakata elektrit müüma ka kodutarbijatele.

Foto: Äripäev

Sunly lubab klientidele selgelt mõistetavat hinnastamist, kus puuduvad varjatud vahendustasud ja kogu energia pärineb ettevõtte enda taastuvatest allikatest.

Lisaks ei piirdu Sunly pelgalt elektrimüügiga. Ettevõtte eesmärk on pakkuda ka personaalseid soovitusi ja lahendusi energiatarbimise vähendamiseks. “Minu motivatsioon on vähendada sinu elektrikulusid, sest kuutasu on fikseeritud – see tähendab, et ma ei teeni sinu suuremalt tarbimiselt rohkem,” selgitas Udde.

Sunly laienemise tagamaadest saab pikemalt kuulda saatest “Cleantech”. Saadet juhib Mart Valner.

