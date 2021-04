Miks tuleb oluline leping lasta advokaadil üle vaadata?

Advokaadibüroo LINDEBERG vandeadvokaadid Aldo Vassar (vasakul) ja Keijo Lindeberg. Foto: Erakogu

Kuidas juba eos vältida kohtuvaidlusi, arutlevad Äripäeva raadio "Lindebergi õigusraadio" saates Lindebergi advokaadibüroo vandeadvokaadid Aldo Vassar ja Keijo Lindeberg.

Advokaadid kohtavad iga päev lepinguliste vaidluste ja töövaidluste lahendamisel inimesi, kes on maandanud enda arvates kõik riskid, kuid olulisi asjaolusid tõendada ei suuda. Kui lepingus on mõni säte mitmeti mõistetav või jääb oluline küsimus reguleerimata, eelistatakse sageli ikka veel asju suuliselt „selgeks rääkida“. Kuid kohus või töövaidluskomisjon lähtub vaidluses eelkõige kirjalikest kokkulepetest.

Ülalkirjeldatud probleemi aitab vältida advokaadi teenuste kasutamine juba lepingute sõlmimisel. Keskmiselt kulub advokaadil lepinguga tutvumiseks ja võimalike riskide hindamiseks 1-2 tundi, samas kestavad kohtuvaidlused aastaid ning õigusabikulud võivad ulatada tuhandete eurodeni. Advokaat on nagu kindlustus – kasulikum on teha regulaarselt väikseid kulutusi, et vältida tulevikus suurt kahju.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

