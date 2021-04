MyDello – logistikute SkyScanner tänasest avalik

Logistikutele suunatud tarnete korraldamise platvormi tutvustab Äripäeva raadio sisuturundussaates ettevõtmise turundus- ja kommunikatsioonijuht Sigrid Ojavee. Foto: Äripäev

Täna avati laiemale publikule „logistikute SkyScanneriks“ ristitud tarnete korraldamise platvorm MyDello, mis annab ettevõtetele võimalusi liigutada lihtsalt ja mugavalt mistahes saadetisi üle kogu maailma. Mida keskkond endast täpsemalt kujutab, selgitab sisuturundussaates ettevõtmise turundus- ja kommunikatsioonijuht Sigrid Ojavee.

Kogenud logistikute eestvedamisel juba ligi kolm aastat arendatud ja katsetatud tarnete vahendamise keskkond MyDello on tänasest kõikidele kasutajatele avatud.

„Tegemist on digitaalse platvormiga, kus iga ettevõte saab korraldada oma logistikatarneid. Kui seni pidid ettevõtete logistikaspetsialistid saatma info iga tarne kohta oma logistikakorraldajale või partnerile e-maili teel ning oodata hinnapakkumist tunde, hullemal juhul päevi, siis MyDello pakub lahenduse enamikele globaalsetele tarnetele hetkega ilma inimese sekkumiseta ja seda juba koos reaalsete hinnapakkumistega,“ selgitas Ojavee.

Tema sõnul ei küsita keskkonna kasutamise ja hinnapakkumise küsimise eest sentigi lisaraha ning kõik on oodatud andma tagasisidet. Logistika Plussi ja Balti Logistikaga samasse gruppi kuuluv MyDello on nullist üles ehitatud ja emaettevõtted seda oma igapäevatöös testinud juba mõnda aega. Valikuliselt on tagasiside saamiseks kaasatud arengusse ka kliente väljastpoolt maja.

„Näiteks üheks meie heaks partneriks on olnud Cleveron, kelle juhi ideest selle platvormis loomine kunagi alguse saigi,“ rääkis Ojavee. Nimelt ütles Cleveroni juht Arno Kütt paar aastat tagasi, et logistikud kaovad tulevikus nagu taksofirma „Kiisud“ ja see oli üheks tõukeks, miks sellise keskkonna loomise ja arendamisega tegelema hakati.

Kuidas keskkond täpsemalt töötab, millised on selle kasutusvõimalused, mis on selle eelis seniste samalaadsete lahenduste ees, sellest saates lähemalt kuulebki. Saadet juhib Tõnu Tramm.

