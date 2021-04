Barkingu juht investoreid pahandanud kampaaniast: kõiki pole võimalik rahuldada

Barking juht Kustas Kõiv. Foto: Andras Kralla

Äripäev kirjutas hiljuti, et võimsalt ülemärgitud Barkingu rahastuskampaania tekitas mitmes investoris nördimust. Barkingu juht Kustas Kõiv märkis investorite kommentaaride peale, et läbiv joon tundus ebamugavus, et ei saadud investeerida soovitud mahus.

"Ükskõik, mispidi seda oma peas läbi mõelda või mängida, siis mulle ei tundu, et seal oleks väga palju variante, kuidas seda oleks saanud teha teistmoodi nii, et kõik oleksid olnud õnnelikud," ütles Kõiv Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis vastuseks pettunud investoritele.