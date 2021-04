Elektriauto seadusemuudatus: liiga vähe täpsustusi ja liiga hilja

Uue seaduse järgi peab uute majade juurde rajama laadimispunkti ja juhtmetaristu. Foto: Reinhard Wiesner/Scanpix

Saates "Tark elukeskkond" on peateemaks elektriautode laadimistaristu olukord hiljuti jõustunud ehituseadustiku valguses. Nimelt peab nüüd uute majade juurde paigaldama laadimispunkti ja juhtmetaristu. Seadusemuudatus on ekspertide sõnul küll tervitatav kuid on jõustunud liiga hilja ja võib detailide vähesuse tõttu tähedada seda, et lähitulevikus peab kinnisvara haldaja mitmeid ümberkorraldusi tegema.

Stuudios arutlevad neil teemadel ABB tootejuht Urmas Laine ja WEG Eesti turundusjuht Jüri Luud. Telefonitsi kommenteerivad lühidalt ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi keskkonnasäästliku ehituse valdkonnajuht Erkki Seinre ning autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu tegevjuht Arno Sillat.

Saate teises pooles räägime koos ABB tootejuhi Ivar Rätsepaga ökodisaini määrusest, mis hakkab peagi kehtima Euroopa Liidu elektrimootoritele ja sagedusmuunduritele.

Saate viimases osas teeme juttu robotiseerimise olukorrast Eesti tööstuses koos Äripäeva tööstusuudiste teemaveebi juhi Harro Puusillaga. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuula saadet siit: