Ootamatu viis, kuidas hoida kokku raha ja säästa loodust

Pakendivaba elu harrastaja Liisa Aavik. Foto: Stanislav Moshkov, Õhtuleht/Scanpix

Prügivaba elu sunnib oma ostud igas mõttes läbi mõtlema, selgub silmaringisaate „Globaalne pilk“ seekordsest osast.

Väikeettevõtja, blogija ja prügivaba elu viljeleja Liisa Aavik märkis, et tema toidueelarve pole tudengiajast muutunud. „Tudeng pole teab mis suure rahakotiga, et saaks endale lubada laia eluviisi,“ rõhutas Aavik ja märkis, et tema toidueelarve on jäänud alates ülikooliajast kas samaks või suisa vähenenud.