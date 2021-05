Investor Toomase tund: ainult hull müüb praegu aktsiaid

Toomase vaba raha hulk ligineb varsti 0 protsendile. Foto: Anti Veermaa

Aktsiapositsioonidele peale vaadates on raske leida miinuses positsioone ning Toomase portfell on äärmuslikult aktsiatesse investeeritud, mis on ühtlasi parim kaitse inflatsiooni vastu, nenditi investor Toomase tunnis.

Investor Toomase tiim rääkis saates veel Saunumi uuest rahakaasaminest, investor Madis Müüri kommentaarist, mis Arco Vara aktsia rallima pani ning hinnasihtidest mööda tõusnud Tallinna börsi aktsiatest, mis investorit liialt häirima ei peaks.