Riik on lasknud restoranimaastiku mustal äril vohada

Olde Hansa avas 3. mail nurga taga terrassi. Foto: Andras Kralla

Maksude maksmine on kultuuri küsimus. Kui restoranid ütlesid riigile, et ühendage kassad maksuameti süsteemiga kontrollimaks maksude maksmist, ütles riik, et neil pole raha seda teha, rääkis Olde Hansa omanik Auri Martti Hakomaa saates "Turismitund".

"Riik ütles, et neil pole raha võtta vastu raha - see on nagu halb nali," ütles Hakomaa.