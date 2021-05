Click & Grow juht: alanud rahastuskampaania on kõigi aegade plahvatuslikum

Click and Grow looja ja tegevjuht Mattias Lepp Tallinna kontoris. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Kodust taimekasvatussüsteemi müüva Click & Grow juhi Mattias Leppiku sõnul on nende rahastuskampaania Kickstateri keskkonnas saanud aegade parima alguse.

Praeguseks on kampaania uue toote Click & Grow 25 toetuseks saanud üle veerandi miljoni dollari jagu rahastust. Kuigi ettevõte on tegutsenud üle kümne aasta, on juhi sõnul kasv veel ees.