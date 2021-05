Eesti idufirma läheb Marsile hapnikku viima

Eesti idufirma soovib anda oma panuse, et inimesed saaksid Marsile jõuda. Foto: AFP/Scanpix

Eesti kosmoseäriinkubaator annab hoogu kokku 20 idufirmale, neist üks värskemaid on UP Catalyst, kes hakkab Marsi-missioonideks hapnikku tootma.

UP Catalyst toodab jätkusuutlikul ja keskkonnasäästlikul viisil süsinik-nanomaterjale ning katalüsaatoreid erinevatele rakendustele süsinikdioksiidi elektrolüüsiga, mille kõrvaltooteks on hapnik. See annab võimaluse tulevikus maavälistel missioonidel hapnikku toota.