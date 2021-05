Jaanus Murakas piimaturust: koroonakriis on hullem kui sõda

Jaanus Murakas. Foto: Meelika Sander-Sõrmus

Seekordne "Kasvupinnase" saade viib kuulaja piimatootjate ja piimatööstuse maailma.

Piimandusühistu E-Piim juhi Jaanus Murakasega räägime piimast ja piimandusest. Juba mõne aasta pärast peaks Paide lähedal olema uhiuus ja moodne piimatööstus, kus kodumaisest piimast toodetakse kõrge lisandväärtusega tooteid, peamiselt juustu ja vadakupulbrit.

Uus piimatööstus on suunatud välisturule ning selle ehitamist toetab ka Eesti riik. Jaanus Murakase käest saame teada, kuidas tehase rajamise eeltööd on läinud ja millised takistused on sel teel olnud.

Saate teises pooles vaatame aga piimandussektorile laiemalt. „Koroonakriis on hullem kui sõda,“ räägib Murakas.

Kui varasemate kriiside ajal oli veel mingeid lootuskiiri ja võimalik oli leida uusi turge, siis koroona sulges kõik võimalused. Lehmad aga lüpsmist ei lõpeta ning nii ongi olukord piimatootjate jaoks üsna keeruline. Erinevalt Lätist ei maksta meie piimatootjatele ka riiklikku toetust. Keerulisest olukorrast väljatulemine on praegune piimandussektori põhieesmärk.

Kuula saadet siit: