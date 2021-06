Startup Estonia juht: välismaa iduettevõtjate huvi Eesti vastu on taastumas

Eesti on iduettevõtete loomiseks endiselt atraktiivne koht. Foto: Raul Mee

Startup Estonia juhi Eve Peetersoni sõnul on välismaalaste huvi Eestis iduettevõtete asutamiseks pärast koroonapandeemiast põhjustatud langust taastuma hakanud ning iduettevõtete maastik on mitmekesisemaks ja küpsemaks saanud.

Peeterson rääkis, et Eesti on iduettevõtete loomiseks endiselt atraktiivne koht, mida tõestab ka asjaolu, et iga viies start-up on välismaalase asutatud. Ta tõi ka välja, et ajaga on iduettevõtte loojate vanus ja naiste osakaal kasvanud, mis näitab valdkonna küpsust.