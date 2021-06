Tallink Tennisekeskuse juht: nüüd on aeg hakata uuesti trenniharjumust looma

Tallink Fitnessi peatreener Anu Ruutu ja Tallink Tennisekeskuse tegevjuht Märten Tamla rääkisid Äripäeva raadios fitnessist ja tennisest. Foto: Tallink Tennisekeskus

Kui treenimine on jäänud treenimiskohtade kinnioleku tõttu soiku, tuleb see harjumus uuesti tekitada, selgub Äripäeva raadio sisuturundussaates. Tallink Tennisekeskusesse, kus muide on väga hinnatud tingimused sulgpalli, tennise ja ka fitnessi treeninguteks, on oodatud nii harrastajad kui edasijõudnud.

Tallink Fitnessi peatreener Anu Ruutu jagab kuulajatega, kuidas endale treeningklubi või rühmatrenni võiks valida ning millistes erinevates fitnessi treeningutes on võimalik osaleda. Anu kummutab müüdi, mille kohaselt on rühmatrenniga liitumisel oluline eelnev kogemus.

Tallink Tennisekeskuse tegevjuhi Märten Tamlaga räägime, mis seis hetkel tennises valitseb, kas Tallink Tennisekoolist on järelkasvu oodata ja kuidas on tennisekeskuses lood vabade aegadega.

Teemaks tuleb veel koroonaaja mõju sportimisele ja erinevad algavad kampaaniad, seal hulgas meditsiiniõdede võimalus suve lõpuni tasuta keskuse teenuseid kasutada.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

Kuula saadet siit: