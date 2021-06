"Vaadates sinu nägu, siis peaks hirm olema, aga ei ole"

Laansoo sõnul pole neil hirmu, et kaherattaliste rendiga meelitatakse sõitma kogenematud sõitjaid, kellel pole aimu sõidukite eripäradest ning kes satuksid seetõttu liiklusõnnetustesse. Foto: Raul Mee

Kaherattaliste sõidukite rendi turvarisk pole kuigivõrd suur, et panna plaane ümber hindama, sõnas ELMO Rendi juht Enn Laansoo jr neljapäevases hommikuprogrammis.

"Kõige alus on see, et juht vastutab," rääkis Laansoo. "Ma tean kindlasti, et õnnetusi juhtub, ning ka meie saame sellega targemaks. Ka juhid ja kasutajad."