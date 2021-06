Kaarel Ots: mul on kolm basseini soojendada, aga teie tarbige vähem? Nii ei saa

Tallinna börsi juht Kaarel Ots. Foto: Raul Mee

Tallinna börsi juht Kaarel Ots rääkis, et jätkusuutliku majandamise juures tuleks suuremat tähelepanu pöörata ka ületarbimisele, mida tuuleparkide rajamisega ei paranda. Ta selgitas, et sealjuures ei ole kasu maailma liidrite näpuviibutamisest – muutuma peavad kogu ühiskonna käitumismustrid.