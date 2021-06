Pandeemia lükkas tootmise ja tarbimise pöördumatute muutusteni

Utilitas Eesti juhatuse liige Robert Kitt. Foto: Marko Mumm

Utilitas Eesti juhatuse liige Robert Kitt selgitas, et koroonakriis lõhkus ära seni kindlaks peetud tarneahelad ning edaspidi ei ole ettevõtja valmis efektiivsuse nimel nii suuri riske võtma. Samas on tema hinnangul alanud pöördumatud muutused ka teistes valdkondades.

Kitt rääkis, et kliimamuutuste tagajärgede nägemine on lõpuks hakanud motiveerima piisvalt suurt hulka ühiskonnast, et fossiilsete kütuste kasutamine lõpetada. Ta tõi välja, et lisaks on hakatud nõudma ka oma kaubanduspartneritelt üle maailma samade äri- keskkonnareeglite täitmist, mis loob paremad võimalused ka Eesti ettevõtjatele.