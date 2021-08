Millised on sanktsioonid hankelepingu täitmisel?

Hankelepingute puhul tuleb silmas pidada paljusid nüansse. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Millised on sanktsioonid hankelepingu täitmisel ja mis võimalus on näiteks hankija tegevust vaidlustada, sellele saab vastuse värskest "Lindebergi õigusraadio" saatest.

Lisaks räägivad spetsialistid sellest, et kui hankeleping on sõlmitud, siis kas sanktsioonide kohaldamine käib tavaliste lepinguõiguse põhimõtete järgi või on hankelepingus erisused.

Samuti kuuleb saatest, kas ja kuidas on võimalik leppetrahvi vaidlustada ja kas hankelepingu puhul on erisusi võrredes tavaliste lepingutega ning millised on teiste pakkujate võimalused sellist hankija tegevust vaidlustada.

Juttu tehakse ka leppetrahvi sõnastustest hankelepingutes. Stuudios on külas Lindebergi advokaadibüroo advokaadid Keijo Lindeberg ja Kardo Karon.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

