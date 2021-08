Sisekaemus, allergia ja koduköögis kokku segatud glögi lõid eduka mahetootja

Mahetootja Loov Organic rajajad Kristjan Õunamägi (vasakul) ja Ahto Vegmann on ettevõtte kasvatanud koduköögis kokku segatud glögi Tallinna jõuluturul müümisest rahvusvahelise mahetootjani. Foto: Terje Lepp

Värskes Äripäeva raadio saates "Ideest kasumini" on külas Eesti ühe tuntuma mahetootja Loov Organic üks asutajaid Ahto Vegmann, kes lõi firma 13 aastat tagasi sõbra Kristjan Õunamäega.

Tallinna jõuluturul koduköögis kokku segatud maheglögiga tegevust alustanud ettevõttest on tänaseks kasvanud firma, mis teenib enamiku käibest ekspordilt, müüb sadu tooteid nii Euroopas, USAs kui Aasias ning on jõudnud kolme miljoni eurose käibeni, mida on sel aastal veelgi plaanis kergitada.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099