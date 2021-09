Vanametalliäri kihutab hooga Eesti üheks suurimaks ettevõtteks

Cronimet Nordic juht Eva Pedjak rääkis Äripäeva Raadiole antud intervjuus, et ettevõte jätkab laienemist rohkem ka välisturgudel. "Tugeva töö tulemusel tuleb 2021. veelgi tugevam kui eelmine aasta. Uus rekord on tulemas," selgitas ta. Foto: Veiko Tõkman

Äripäeva Raadio saates "Äripäeva fookuses" on sel korral tähelepanu all ringmajandus ning räägime sellest vanametalli ümber töödelda aitava ettevõtte Cronimet Nordic juhi Eva Pedjakuga.

Cronimet on tegutsenud enam kui 20 aastat ja on kasvanud perefirmast Eesti juhtivaks vanametalli käitlevaks firmaks. Ettevõtte käive oli eelmisel aastal 180 miljonit eurot ja müügitulu on viimase viie aastaga kuuekordistunud. Kasv saab jätku ka tänavu, kui käive kerkib rekordilise 330 miljoni euroni, mis tõstab ettevõtte Eesti 20 suurema ettevõtte hulka (eelmise aasta TOP100 andmetel).

