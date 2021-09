Lenini sünnipäevaks valminud hübriid ja kõik need vormelid. Tehtud Eestis!

Kas teadsite, et Eesti on tootnud suurusjärkude võrra rohkem vormeleid kui Ferrari? Aga seda, et juba 1970. aastal valmis Tallinnas hübriidauto lootusega hakata selliseid siinmail tootma?