Valimislubadus „Rohkem ettevõtlust valda!“ on jura kuubis

„Ainult jutumeestest ei piisa. Valida tuleb ärategijaid,“ ütles ettevõtja Taavi Kotka, kes on 2017. aastast olnud ka Viimsi volikogu esimees. Foto: Raul Mee

Kohaliku võimu juurde tuleks lasta vaid neid, kes reaalselt on näidanud tahet midagi reaalselt ära teha ja seda ka seniste tegudega tõestanud, rääkisid ettevõtjad Peep Kuld ja Taavi Kotka Äripäeva raadio saates „Poliitikute töölaud“.

Poolteist kuud enne kohalikke valimisi oli vaatluse all ettevõtjate ja kohaliku võimu suhe. „Ideaal on see, et üks ei takista teist, see eeldab rahulikku konkreetset suhtlust inimeste vahel,“ arutles Kuld, üks Cleveroni asutajaid. Oluline ettevõtete tegevuseks sobiva keskkonna loomine.

