Sven Nuutmann piletilevi ostust: riskid on küll suured, kuid tunne hea

Kuidas tõsta töötajate huvi firma igapäevase käekäigu vastu?

Digitaliseerimise juures on oluline näidata lugu konkreetse numbri taga, tõdes logistikafirma Via 3L tegevjuht Rainer Rohtla Pärnu Tarneahelakonverentsil. „Oluline on visualiseerida andmebaasis olevad numbrid nii, et iga töötaja saaks aru, kas see number on suur või väike.“

