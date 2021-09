Saated

Arkadi Popov: üksik vaktsineerimata töötaja võib ettevõtte tegevuse halvata

Ettevõtte huvides on teha omalt poolt kõik, et võimalikult paljud töötajad saaksid kaitsesüstitud. Foto: Neeme Korv

Lääne-Tallinna keskhaigla (LTKH) juhatuse esimehe doktor Arkadi Popovi sõnul tekivad koroonaviiruse puhangud töökollektiivides samamoodi nagu viimastel päevadel kõneainet pakkunud hooldekodude kollete puhul - mõni vaktsineerimata töötaja tööb haiguse majja.

Sestap on ettevõtja huvides teha omalt poolt kõik, et võimalikult paljud töötajad saaksid kaitsesüstitud. Näiteks LTKH pakutava vaktsiinikiirabi teenuse kaudu. "Ainult väike pingutus on komplekteerida inimesi," märkis Popov.

