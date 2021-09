Naabritevahelised kinnisvaratülid: naabril pole minu ehitusele vetoõigust

Triniti vandeadvokaadid: vasakul Sandor Elias ja paremal Ramil Pärdi. Foto: Erakogu

Kui naaberkinnistu on aastaid olnud tühermaa, siis see ei tähenda see, et inimene saaks öelda, et ta on harjunud sellise vaatega, rääkis vandeadvokaat Sandor Elias saates "Triniti eetris". Kolleeg Ramil Pärdi sõnul puudub naabritel üksteise ehitustegevuse kohta vetoõigus.

Saates räägime ehitus- ja kasutuslubadest ning detailplaneeringutest. Jutuks tulevad ehitusvaldkonna kohtupraktikad ja olulised ehitusalased küsimused nii ettevõtjale kui eraisikule.

Mida tähendab ehitusloa saamine ja millal kaotab see kehtivuse? Millal on ehitisel vaja kasutusluba ja millised naabritevahelised tõe-ja-õiguse-kraavitülid on juba ammu kohtute poolt läbi jahvatatatud?

Saates on külas Triniti advokaadibüroo vandeadvokaadid Sandor Elias ja Ramil Pärdi. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuula värket saadet siit: