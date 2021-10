Raivo Hein rikaste edetabelist: sotsiaalmeedia kapseldab inimesed jõukaid vihkama

Investor Raivo Hein. Foto: Tanel Meos

Pärast aastast pausi on Rikaste TOPis taas investor Raivo Hein, kellele kuulub Äripäeva arvutuste põhjal 16,2 miljonit eurot. Äripäeva raadio saates "Kuum tool" vaidles Hein vastu ja ütles, et tema varad on väärt rohkem kui 33 miljonit eurot, kuid mõistis, kust see arvutuskäik tuleb: see on jagatud tema naisega pooleks.

Kui palju kellelgi raha on – see on alati delikaatne teema olnud ning mõistetavalt ei taha sellest väga paljud rääkida. Hein on seda meelt, et klassiviha on küll Eestis alati olnud, kuid sotsiaalmeedias lärmi lööv häälekas vähemus kasvatabki ennast jõukaks töötanud inimeste seas aina enam hirmu. Ka teda on kommentaariumites ebatsensuursete väljenditega sõimatud. Paraku on selliseid asju raske ohjata, kuigi peaks.

