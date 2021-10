Tele2 pöörab oma töötajad wow-teeninduse usku

Saate "Minu karjäär" külalised chief happiness officer Sirli Seliov (vasakul), juhtkonna praktikant Liisi Siil ja teenindusguru Helena Viiroja. Foto: Äripäev

Tele2 on väga tugevalt ette võtnud oma teeninduskultuuri ning püstitanud ambitsioonika eesmärgi – saada parimaks teenindusettevõtteks Eestis. Millised on Tele2 viis väärtustega põimitud teeninduspõhimõtet, millest igapäevatöös lähtutakse, räägivad Äripäeva raadio karjääriteemalises saates chief happiness officer Sirli Seliov, teenindusguru Helena Viiroja ja juhtkonna praktikant Liisi Siil.

Üheks alustalaks on näiteks wow-teenindus, mida teenindusguru Helena sõnul veel defineeritud pole. Mida see aga tähendab, kes wow-teenindust maailma mastaabis veel praktiseerib ja milliseid toredaid olukordi see Tele2s on esile kutsunud, kuuleb lähemalt saates.

Lisaks teeninduspõhimõtetele tuleb saates ka teemaks, kuidas viiakse Tele2s läbi väärtuspõhist värbamist, mis kuulub väärtuspaketti ja kuidas töötajate arengut toetatakse. Juhtkonna praktikant Liisi räägib, kuidas tema Tele2 jõudis ning miks just selle ettevõtte ja praktikaprogrammi kasuks otsustas.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

