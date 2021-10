Energiatõhusatele elektritõstukitele üleminek võib osutuda väga kulukaks

Ehkki moodsad liitium-ioonakudega elektritõstukid on olemuselt säästlikumad ja kallineva elektrihinna taustal mõistlik investeering, toob see paljudel juhtudel aga kaasa probleeme, mida sageli pole isegi raha eest võimalik lahendada.

Võrreldes ladudes enamlevinud pliiakudega elektritõstukitega on uued liitium-ioonakudega tõstukid energiatõhusamad, tahavad nad laadimisel korraga kordades suuremat elektrivõimsust, nentis „Ärikliendid roolis“ saates Toyota Material Handling Baltic Eesti teenindusjuht Fred Märtsoo.

„Esiteks peavad paljud ettevõtted hakkama juurde ostma ampreid ja vahetama välja juhtmestiku, kuid sageli ei aita isegi see, sest hooneni ei pruugi alajaamast piisavalt jämedat juhet tulla. Tagatipuks on tulnud ette olukordi, et ka alajaamal pole piisavalt võimsust kui naaberettevõte otsustab sama investeeringu teha,“ lausus Märtsoo.

Sama tõdes ka teine saatekülaline, Via 3L juhatuse esimees Rainer Rohtla, kes ei saa oma ettevõtte 60 elektritõstukit täies mahus liitium-ioonakudele üle viia. „Kui me tahaks kõik tõstukid uute vastu välja vahetada, peaksime mitmekordistama oma elektrivõimsust ja selle tegemisel näitavad arvutused, et tegemist oleks kolossaalsete numbritega,“ nentis Rohtla.

Kuidas laondusettevõtted aina kallineva elektrihinna taustal rohepöördega hakkama võiks saata, sellest saates Fred Märtsoo ja Rainer Rohtla arutlevadki. Juttu juhib logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.

